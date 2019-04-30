"Uyuşturucuyla bir ülkeyi ortadan kaldırabiliyorsunuz"

Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, uyuşturucunun bir ülkeyi yok etmek için yapılan savaşın ilk sırasında yer aldığını belirterek, "Bir ülkeyi yok etmek için artık bombaya, tüfeklere, uçaklara ihtiyaç yok. Artık uyuşturucuyla bir ülkenin gençliğini yok edebiliyor ve ülkeyi ortadan kaldırabiliyorsunuz." dedi.

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığınca, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde düzenlenen "Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele" konulu hizmet içi eğitim semineri başladı.

Madde bağımlılığıyla mücadelede, psikoloji, adli tıp, sosyoloji, psikiyatri gibi alanlarda uzmanların katıldığı seminerde, sunumlar da yapıldı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Hancı, yaptığı konuşmada, uyuşturucu ile mücadele etmenin herkesin görevi olduğunu söyledi.

Uyuşturucunun bir ön suç olduğuna dikkati çeken Hancı, uyuşturucunun olduğu yerde terör, fuhuş, her türlü diğer suçların meydana geldiğini aktardı.