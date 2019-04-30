HABER

"Uyuşturucuyla bir ülkeyi ortadan kaldırabiliyorsunuz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 22:38 | Son Güncelleme

Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı: - "Uyuşturucu, bir ülkeyi yok etmek için yapılan savaşın ilk sırasında yer alıyor. Bir ülkeyi yok etmek için artık bombaya, tüfeklere, uçaklara ihtiyaç yok. Artık uyuşturucuyla bir ülkenin gençliğini yok edebiliyor ve ülkeyi ortadan kaldırabiliyorsunuz" - "En korktuğumuz uyuşturucu sigaradır. Sigaraya başlayan bir kişinin diğer uyuşturuculara geçme olasılığı hiç kullanmayan bir kişiye göre 8 misli daha fazladır"

Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, uyuşturucunun bir ülkeyi yok etmek için yapılan savaşın ilk sırasında yer aldığını belirterek, "Bir ülkeyi yok etmek için artık bombaya, tüfeklere, uçaklara ihtiyaç yok. Artık uyuşturucuyla bir ülkenin gençliğini yok edebiliyor ve ülkeyi ortadan kaldırabiliyorsunuz." dedi.

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığınca, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde düzenlenen "Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele" konulu hizmet içi eğitim semineri başladı.

Madde bağımlılığıyla mücadelede, psikoloji, adli tıp, sosyoloji, psikiyatri gibi alanlarda uzmanların katıldığı seminerde, sunumlar da yapıldı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Hancı, yaptığı konuşmada, uyuşturucu ile mücadele etmenin herkesin görevi olduğunu söyledi.

Uyuşturucunun bir ön suç olduğuna dikkati çeken Hancı, uyuşturucunun olduğu yerde terör, fuhuş, her türlü diğer suçların meydana geldiğini aktardı.

Uyuşturucuyu bulmak için terörden yararlanıldığını, asayişin bozulduğunu, fuhuş yapıldığını dile getiren Hancı, "Uyuşturucu bir ülkeyi yok etmek için yapılan savaşın ilk sırasında yer alıyor. Bir ülkeyi yok etmek için artık bombaya, tüfeklere, uçaklara ihtiyaç yok. Artık uyuşturucu ile bir ülkenin gençliğini yok edebiliyor ve ülkeyi ortadan kaldırabiliyorsunuz." diye konuştu.

- "Bizim en korktuğumuz uyuşturucu sigaradır"

Uyuşturucu konusunda sigara bağımlığına değinen Hancı, şunları kaydetti:

"Biz uyuşturucuyu esrar, eroinden başlatmıyoruz. En korktuğumuz uyuşturucu sigaradır. Sigaraya başlayan bir kişinin diğer uyuşturuculara geçme olasılığı hiç kullanmayan bir kişiye göre 8 misli daha fazladır. O yüzden biz ilk önce sigarayla mücadele etmek zorundayız. Ondan sonraki ikinci tehlike ülkemiz için esrardır. Esrar kullanan bir kişinin de eroin, morfin gibi daha ağır uyuşturuculara geçtiğini görüyoruz. Onun için biz baştan sigarayı engelleyerek bu uyuşturuculara geçişi durdurabiliriz."

Uyuşturucuyla mücadelede devletin tüm kademelerinin çalıştığına işaret eden Hancı, halkın bilinçlenmesinin, ailelerin çocuklarını iyi kontrol etmesinin, iyi iletişimde bulunmasının önemli olduğunu söyledi.

Çocukların hangi mekanlara gittiğinin, kiminle arkadaşlık yaptığının iyi takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Hancı, "Anne ve babanın çocukları çok yakın takip etmesi gerekiyor. Çünkü bir arkadaşında gördüğünü yapmaya çalışıyor. Merak ediyor, ilgileniyor." dedi.

Seminer 3 Mayıs'a kadar devam edecek.

Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!
Trump: ABD, Venezuela halkının yanındaTrump: ABD, Venezuela halkının yanında
Suriye'de askerimize saldırı: 7 yaralıSuriye'de askerimize saldırı: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum Mücadele semimer

En Çok Okunan Haberler

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Sultan Abdülhamit'in rüyası gerçek oluyor

Sultan Abdülhamit'in rüyası gerçek oluyor

YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

YSK'nın İstanbul kararını görüşeceği tarih belli oldu

YSK'nın İstanbul kararını görüşeceği tarih belli oldu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde TSK unsurlarına saldırı: 7 askerimiz yaralı

Suriye'de askerimize saldırı: 7 yaralı

Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

TEM'de kilitleyen kaza! Bu halde bekledi

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.