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Uyuşturucuyla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 14:15 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce 16-18 Ekim'de 38 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 18 kilo 941 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) 38 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 18 kilo 941 gram uyuşturucu madde ve 717 uyuşturucu hap ele geçirildi.

EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 16-18 Ekim'de 38 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 18 kilo 941 gram uyuşturucu madde, 717 uyuşturucu hap ve 59 kök kenevir ele geçirildi. Ayrıca 15 tabanca, 54 mermi, 7 hassas terazi ve 44 bin 950 lira nakit paraya el konulan operasyonlarda, 267 kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucuyla mücadele

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