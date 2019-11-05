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Uyuşturucuyla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 00:08 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce son üç günde 46 ilde düzenlenen operasyonlarda, 27 kilo 828 gram uyuşturucu ile 1326 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) 46 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 27 kilo 828 gram uyuşturucu ile 1326 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda son üç günde 46 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 27 kilo 828 gram uyuşturucu, 1326 adet uyuşturucu hap, 261 kök kenevir, 27 tabanca, 125 mermi, 8 hassas terazi ve 22 bin 45 liraya el konuldu, 393 kişi gözaltına alındı.

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uyuşturucuyla mücadele

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