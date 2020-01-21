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  4. Uyuşturucuyla mücadele toplantısı 922 ilçede kaymakamlar başkanlığında yapılacak

Uyuşturucuyla mücadele toplantısı 922 ilçede kaymakamlar başkanlığında yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 19:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, toplantılarda öncelik derecesine göre belirlenen okullara güvenlik kameralarının kurularak Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegrasyonunun sağlanması, sağlanamayan okullarda ise güvenlik kameraları kurulmasına ilişkin son durumun ele alınacağını bildirdi

Uyuşturucuyla mücadele konusunda 922 ilçede eş zamanlı olarak kaymakamlar başkanlığında yarın toplantılar yapılacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalar sürdüğü belirtildi.

Geçen hafta 81 il valiliğinde gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele toplantılarının yarın da 922 ilçede kaymakamlar başkanlığında gerçekleştirileceği bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Mardin Kızıltepe'de yapılacak "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"na başkanlık yapacağının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uyuşturucu arzının engellenmesi ile uyuşturucu kullananların rehabilitasyonuna yönelik kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, diğer paydaşların iş birliğiyle bağımlılığın yaygınlaşmasını önlemek için yapılan çalışmaların devamı önem arz ediyor. Bu kapsamda yarın ülke genelinde 922 ilçede eş zamanlı olarak kaymakamlar başkanlığında, belediye başkanı, ilçe emniyet müdürleri, ilçe jandarma komutanları, varsa Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı temsilcisi, ilçe milli eğitim müdürü, ilçe müftüsü, Yeşilay temsilcileri ve diğer kamu kurum ve paydaşlarının katılımı ile toplantı düzenlenecek."

Açıklamada, uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen yıl yapılan çalışmalar ve gelinen noktanın değerlendirileceği toplantıda, 2020 yılında alınan veya alınacak tedbirlerin gözden geçirilerek yürütülecek çalışmalar planlanacağı ifade edildi.

Toplantıda, metruk bina tespiti, yıkımı ile ıslahına yönelik çalışmaların gözden geçirileceği, yürütülen iş ve işlemlerin değerlendirileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uyuşturucu kullanımı ve satışı açısından riskli olan park ve rekreasyon alanlarına güvenlik kamera sistemlerinin kurulması ile cadde, sokak, park ve rekreasyon alanlarının yeterince aydınlatılmasına yönelik çalışmalar gözden geçirilecek. Öncelik derecesine göre belirlenen okullara güvenlik kameralarının kurularak Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegrasyonunun sağlanması, sağlanamayan okullarda ise güvenlik kameraları kurulmasına ilişkin son durum ele alınacak.

Okul ve çevrelerinde güvenliğin artırılması amacıyla okul irtibat görevlilerinin etkin çalışmasına yönelik planlamalar yapılacak. Özellikle okul ve çevrelerinde illegal yollardan sigara satışı (tek dal) yapma ihtimali bulunan ve öğrencilerin de uğrak yeri olması muhtemel görülen kafe, oyun salonu, internet kafe vb. yerlerin denetlenmesine yönelik çalışmalar planlanacak. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Yeşilay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ele alınacak. Gençleri etkilemesi muhtemel uyuşturucu maddeler hakkında okul yöneticileri, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ile ailelere yönelik bilgilendirme faaliyetleri gözden geçirilecek."

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı uyuşturucu ile mücadele

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