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Uyuşturucuyla mücadelede 9 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 12:16 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretine karşı yürüttüğü mücadele kapsamında İnönü Mahallesi’nde 6, Atatürk Mahallesi’nde 3 kişiyi yakaladı.Geçtiğimiz günlerde İnönü Mahallesi’nde denetim gerçekleştirilen emniyet ekipleri, devriye halindeyken 5 kişinin durumundan şüphelenerek yanlarına yaklaştı.

Tekirdağ’da Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretine karşı yürüttüğü mücadele kapsamında İnönü Mahallesi’nde 6, Atatürk Mahallesi’nde 3 kişiyi yakaladı.
Geçtiğimiz günlerde İnönü Mahallesi’nde denetim gerçekleştirilen emniyet ekipleri, devriye halindeyken 5 kişinin durumundan şüphelenerek yanlarına yaklaştı. Polisi görünce kaçmaya çalışan şüpheliler, kısa süren kovalamacanın ardından yakayı ele verdi. İçmek için aldıkları uyuşturucuları polislere teslim eden B.A., A.Y., E.D., M.K. ve M.M. adlı zanlılar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan, aynı gün yine İsmetpaşa Mahallesi’nde durumundan şüphelenilerek üstünde arama gerçekleştirilen E.U. isimli zanlı, 2 fişek bonzai ile yakalandı.
Polis ekipleri, öğlen saatlerinde de Atatürk Mahallesi’nde şüpheli bir araç içerisinde 3 kişiyi içmek için aldığı uyuşturucularla yakaladı. Ö.H., M.Ö. ve C.G. isimli zanlılar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken uyuşturuculara ise el konuldu.

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