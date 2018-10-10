Uyuşturucuyla mücadelede hava desteği

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, kırsal alanda ekilen Hint kenevirlerini, helikopter destekli operasyonla belirliyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, esrarın hammaddesi olan Hint kenevirinin ekildiği alanların tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.
Askeri helikopterle taranan kırsal alanlarda, Hint keneviri ekildiği belirlenen yerlere operasyon düzenleniyor. Ele geçirilen kenevirler yakılarak imha ediliyor.
Kayseri'de, jandarma ekiplerince, bir yıl içinde, 52 bin 971 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği ve böylece 5 ton esrarın yapılmasının önüne geçildiği öğrenildi.
Bakanlıktan hayati uyarı, sakın yemeyin! 'İhtiyaç halinde 114'ü arayın'
Mahkeme başkanından beraat eden sanığa: Davranışların normal değil, değiştir!
Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili çok çarpıcı iddia!
Boyu uzun diye evden kovulan Serap'la ilgili İl Sağlık Müdürü'nden açıklama
Kandil'de çarpık ilişki rezaleti
Tansiyonu yükseltecek açıklama! İsrail o kadar yetenekli değil
Türk yetkiliden açıklama: Suudi Arabistan'dan cinayet için özel testere getirildi
Google en yeni telefonlarını tanıttı! Tüm dünyaya meydan okuyorlar...
Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum