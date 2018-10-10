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Uyuşturucuyla mücadelede hava desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 15:51 | Son Güncelleme

Kayseri'de kırsaldaki Hint keneviri ekili alanların tespitinde helikopter kullanılıyor - Bir yılda, 52 bin 971 kök Hint keneviri imha edilerek, 5 ton esrarın yapılmasının önüne geçildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, kırsal alanda ekilen Hint kenevirlerini, helikopter destekli operasyonla belirliyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, esrarın hammaddesi olan Hint kenevirinin ekildiği alanların tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Askeri helikopterle taranan kırsal alanlarda, Hint keneviri ekildiği belirlenen yerlere operasyon düzenleniyor. Ele geçirilen kenevirler yakılarak imha ediliyor.

Kayseri'de, jandarma ekiplerince, bir yıl içinde, 52 bin 971 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği ve böylece 5 ton esrarın yapılmasının önüne geçildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
hint keneviri Jandarma operasyon uyuşturucu

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