Uyuşturucuyla mücadelede “UYUMA” uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği yeni mobil uygulama olan “UYUMA” aplikasyonu ile ilgili bir tanıtım video paylaştı.

Vatandaşların karşılaştıkları uyuşturucu faaliyetlerini doğrudan ve en hızlı şekilde polis ekiplerine bildirmelerini sağlayan “UYUMA” uygulaması sayesinde hem uyuşturucu satışının önüne geçilmesi hem de vatandaşların desteği ile uyuşturucu ticaretine daha çok darbe vurulması amaçlanıyor. Uygulamadan faydalanmak isteyen vatandaşlar ise cep telefonlarında bulunan mobil mağaza aracılığıyla uygulamayı cep tep telefonuna indirip, gerekli kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra rahatça kullanabilecekler.

