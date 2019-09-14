Uyuşturucuyla mücadeleye filmle dikkati çektiler

Filmin yapımcısı ve oyuncusu Bilal Savdert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekimlerin İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da gerçekleştirildiğini anlattı. Uyuşturucunun toplumda kanayan bir yara olduğunu ifade eden Savdert, özellikle okul önlerinde uyuşturucu satışına savaş açmak adına sosyal sorumluluk projesi kapsamında filmin hazırlandığını söyledi.

"Gençlerin başlarına herhangi bir şey geldiği takdirde kendilerini koruyacak polis ağabeyleri olduğunu, eğer ki bir şeylerle meşgul olmak istiyorlarsa spora yönlenmeleri gerektiğini anlatan bir film yaptık. En başta desteğini aldığımız kişi Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu. Kendileri sağ olsunlar kapılarını bize açtılar. Bakanımız elinden gelen desteği verdi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da desteklerini verdi, gala sponsorumuz oldu. Filmimizde judo milli takımından sporcular ve antrenörümüz çok büyük emek sarf etti."

- Rap müziğin gücü de kullanıldı

İl Milli Eğitim Müdürlükleriyle protokol yapma aşamasında olduklarını anlatan Savdert, böylece öğrencileri sinema salonlarına taşıyarak uyuşturucu konusunun işlendiği filmleri izleteceklerini belirtti.

Savdert, gençlerin filme dikkatlerini çekmek için rap müziğin gücünü de kullandıklarını aktararak önden bilet satışı yaparak daha fazla gencin filmle buluşmasını istediklerini anlattı.

Filmin, gençlerin zihinlerinde uyuşturucuyla mücadelede bir yer edinmesini istediklerini dile getiren Savdert, "Bu noktada filmde uyuşturucu kullanmanın kötü bir alışkanlık olduğunu, sonunda uyuşturucu kullanan kişinin başının belaya gireceğini, hatta ölümün dahi olacağını anlatan bir dram filmi çektik. Bir çocuğumuzu dahi uyuşturucu belasından caydırabilirsek bizim için en büyük hazine budur. Bizim bundan daha büyük amacımız da yok." ifadelerini kullandı.