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Uyuşturucuyla yakalanan amatör spor kulübü başkanı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 16:09 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da polisin durdurduğu otomobilde 293 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişiden Mahmut Aksu tutuklandı.

Uyuşturucuyla yakalanan amatör spor kulübü başkanı tutuklandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da polisin durdurduğu otomobilde 293 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişiden Mahmut Aksu tutuklandı. Aksu'nun Edirne'nin Keşan ilçesinde faaliyet gösteren Anafartalarspor Kulübü'nün Yönetim Kurulu Başkanı olduğu öğrenildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları otomobil ve şüphelilerin İstanbul'dan aldıkları uyuşturucuyu Keşan ilçesine götürecekleri bilgisi üzerine harekete geçti. Tekirdağ'da 34 KV 2529 plakalı otomobili durduran ekipler yaptıkları aramada 293 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan M.A., O.T. ve H.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.T. ve H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mahmut Aksu tutuklanarak, cezaevine konuldu. Aksu'nun, kısa süre önce Keşan'da faaliyet gösteren ve amatör ligde futbol takımı bulunan Anafartalarspor Kulübü'nün Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildiği ortaya çıktı.

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