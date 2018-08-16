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Uyuşturucuyla yakalanan baba ve oğlu tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 15:52 | Son Güncelleme

UŞAK'ta, yol denetimi yapan polisler tarafından durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde 14 kilo esrar ve 400 gram toz esrar ele geçirildi.

Uyuşturucuyla yakalanan baba ve oğlu tutuklandı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, yol denetimi yapan polisler tarafından durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde 14 kilo esrar ve 400 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, il girişinde gerçekleştirilen yol denetiminde durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde dedektör köpeği ile arama yaptı. Yapılan aramada bagaj bölümünde 14 kilo kubar esrar ve 400 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen baba C.Ç. (55) ve oğlu O.Ç. (35) gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen baba ile oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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