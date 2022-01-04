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Uyuşturucuyla yakalanan CHP İl Başkanı’nın çocukları tutuklandı

04.01.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Osmaniye İl Başkanlığına ait minibüste uyuşturucu madde ile yakalanan CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık, savcılığın itiraz etmesi üzerine tutuklandı.

Uyuşturucuyla yakalanan CHP İl Başkanı’nın çocukları tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 31 Aralık 2021 tarihinde Osmaniye İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında aracı şüphe üzerine durdurdu. Aracın CHP Osmaniye il teşkilatına ait olduğunu tespit eden ekipler, araç içinde bulunan şahısların uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan suç kayıtları olduğunu belirledi.

Durdurulan aracın içinde bulunan ve uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunan Metin Tamer Aşık ile uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan Çetin Aşık’ın CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları olduğu öğrenildi.

OLAY GÜNÜ SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

Araç içinde yapılan aramada iki kardeşe ait 158 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, Metin Tamer Aşık ve Çetin Aşık, ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık adli kontrol şartıyla olay günü serbest bırakılmıştı.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Soruşturmayı yürüten savcılık Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık’ın serbest kalmasına itiraz etti. Bugün yeniden gözaltına alınan Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

mehmet aşık

MEHMET AŞIK GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Öte yandan, CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık, çocuklarının CHP’ye ait araçta sentetik uyuşturucu ile yakalanmalarının ardından görevinden istifa etmişti. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye CHP
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