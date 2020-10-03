HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uyuşturucuyla yakalanan genç serbest bırakıldı

Uyuşturucuyla yakalanan genç serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 20:47 | Son Güncelleme

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri bir eve yaptıkları operasyonda 20 gram metamfetamin maddesi, 40 gram kubar esrar ve 29 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili U.S. gözaltına alındı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusu tamamlanan U.S., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSinem Çalhanoğlu-Hakan Çalhanoğlu çiftinden müjdeli haberSinem Çalhanoğlu-Hakan Çalhanoğlu çiftinden müjdeli haber
Donald Trump’ın sağlık durumu nasılDonald Trump’ın sağlık durumu nasıl
ÖSYM açıkladı! 2020 YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarıÖSYM açıkladı! 2020 YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı
En Çok Okunan Haberler
Damla Ersubaşı paylaştı! Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı
Damla Ersubaşı paylaştı! Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı
Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 'İntikam turizmi' başlattılar
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 'İntikam turizmi' başlattılar
Basıldıkları evde böyle yakalandılar
Basıldıkları evde böyle yakalandılar
İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!
İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Diğer Haberler
Şırnak'ta eylem hazırlığındaki terörist üzerinde 'EYP' ile yakalandı
Kana bulayacaktı! Üzerinde 'EYP' ile kıskıvrak yakalandı
Antalya’da personel servisi TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var
Antalya'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Donald Trump’ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi!
Donald Trump’ın sağlık durumu nasıl
Van Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya koronavirüse yenik düştü
Van Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya koronavirüse yenik düştü
Iğdır'da iki ailenin kavgası hastane bahçesine taştı: Çok sayıda yaralı var
Hastane bahçesi karıştı! Çok sayıda yaralı var
Bakan Koca son durumu açıkladı! İşte 3 Ekim koronavirüs tablosu ve yeni hasta sayısı
Bakan Koca son durumu açıkladı! İşte 3 Ekim koronavirüs tablosu ve yeni hasta sayısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.