Uyuşturucuyla yakalanan genç serbest bırakıldı

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri bir eve yaptıkları operasyonda 20 gram metamfetamin maddesi, 40 gram kubar esrar ve 29 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili U.S. gözaltına alındı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusu tamamlanan U.S., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.