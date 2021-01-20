HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uyuşturucuyla yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Uyuşturucuyla yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

20.01.2021 16:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da bir araçta yapılan aramada bonzai ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bir araçta yapılan aramada bonzai ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yapıları aramada 13.12 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili S.Ç.(27) gözaltına alındı. S.Ç., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren S.Ç. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
Ertelenen sınavlara girecek adaylar için kritik tarih açıklandıErtelenen sınavlara girecek adaylar için kritik tarih açıklandı
Savcı nasıl olunur, ne iş yapar, maaşı ne kadar?Savcı nasıl olunur, ne iş yapar, maaşı ne kadar?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Tecavüze uğrayan kadının avukatına cinsel saldırı tehdidi

Tecavüze uğrayan kadının avukatına cinsel saldırı tehdidi

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Genç kadın kalbine sıktığı kurşunla intihar etti!

Genç kadın kalbine sıktığı kurşunla intihar etti!

Yoğun bakım doktoru 'Oh be' diyerek paylaştı

Yoğun bakım doktoru 'Oh be' diyerek paylaştı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan su tasarrufu uyarısı

Bakanlık uyardı! Ellerinizi yıkayın ama...

Son dakika! Ertelenen sınavlara girecek adaylar için kritik tarih açıklandı

Ertelenen sınavlara girecek adaylar için kritik tarih açıklandı

Eski eşini vahşice katletmişti! Duruşmada kan donduran sözler

Eski eşini vahşice katletmişti! Duruşmada kan donduran sözler

Konya'da korkunç kaza! İki TIR çarpıştı: 1 ölü

Korkunç kaza! İki TIR çarpıştı: 1 ölü

Avcılar'da HES kodunu eşleştirmeyenler metrobüslere binemedi

HES kodunu eşleştirmeyenler metrobüslere binemedi

Şişli'de hemşirenin rehin alınması olayında yeni gelişme!

Şişli'de hemşirenin rehin alınması olayında yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.