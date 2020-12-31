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Uyuşturucuyla yakalanan şahıs hassas terazi için, “Annem istedi” dedi

31.12.2020 01:24 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da polisin kovalamacası sonucu yakalanan ve silah, uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirilen aracın sürücüsü gazetecilerin “Neden kaçtın?” sorusuna, “Tabanca vardı o yüzden kaçtım” diye cevap verirken, “Hassas terazi bulundu neden?” sorusunu ise “Annem istedi” diye yanıtladı.Olay gece yarısı Şifahane Mahallesinde yaşandı.

Aksaray’da polisin kovalamacası sonucu yakalanan ve silah, uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirilen aracın sürücüsü gazetecilerin “Neden kaçtın?” sorusuna, “Tabanca vardı o yüzden kaçtım” diye cevap verirken, “Hassas terazi bulundu neden?” sorusunu ise “Annem istedi” diye yanıtladı.
Olay gece yarısı Şifahane Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında geniş çaplı denetim ve kontroller yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 51 EE 675 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Araç sürücüsü ihtara uymayarak kaçarken polis ve sürücü arasında kovalamaca başladı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücü araçtan küçük bir poşeti boş araziye fırlattı. Asayiş Şubesi ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri bölgeyi adeta abluka altına aldı. Kısa süren kovalamaca sonucu sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yakalandı. Sürücü Yıldırım K. (26) ve araçta bulunan Cebrail A. (37) ile Mustafa A. (19) gözaltına alındı. Sürücünün yolda kaçarken poşet attıkları boş arazide yapılan aramada 25 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde, araçta yapılan aramada ise hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bıçak, uyuşturucu alımında kullanılan çeşitli aparatlar ile çok sayıda tabanca mermisi ve tüfek fişeği ele geçirildi.

“Tabanca vardı o yüzden kaçtım”
Gözaltına alındıkları polis aracında alkol muayenesinden geçirilen sürücü Yıldırım K. kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, "Çek ağabey, ne varda çekiyorsun kurban olduğum” diye tepki gösterdi. Alkol muayenesinin ardından basın mensuplarının “Neden kaçtın?” sorusuna, “Tabanca vardı o yüzden kaçtım” diye cevap veren sürücü, “Araçta hassas terazi bulundu neden?” sorusuna ise ilginç bir cevap vererek “Annem istedi” dedi. Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 3 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasından 3 bin 150’şer TL ve dur ihtarına uymamaktan 288 TL olmak üzere toplam 9 bin 738 TL para cezası kesildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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