HABER

Uyuşturucuyla yakalanan şahıs serberst

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 19:22 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi.

Uyuşturucuyla yakalanan şahıs serberst

Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları Z.B.’yi iki şahıs ile birlikte araç içerisinde yakaladı. Yapılan aramada Z.B.’den 394,72 gram esrar maddesi ele geçirildi. Z.B.’nin yanındaki diğer şahıstan ise 8,62 gram esrar maddesi elde edildi. Soruşturma kapsamında diğer diğer şahıs, haklarında ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
Z.B. ise ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Z.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERPartneriniz gözleri açık öpüşüyorsa dikkat!Partneriniz gözleri açık öpüşüyorsa dikkat!
Şaka için takılan kelepçenin anahtarı bulunamadı, itfaiye çıkardıŞaka için takılan kelepçenin anahtarı bulunamadı, itfaiye çıkardı
Aktivist Burak Özgüner'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıAktivist Burak Özgüner'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti

Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Bakan Varank güzel haberi verdi: Tırmanıyoruz

Bakan Varank güzel haberi verdi: Tırmanıyoruz

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakan Şükür’ün babasının mal varlığına tekrardan tedbir konuldu

Mal varlıklarına yeniden tedbir konuldu

Denizli'de iğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Son dakika: MİT ve jandarmadan PKK'ya ağır darbe

MİT ve jandarmadan PKK'ya ağır darbe

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Ortalık karıştı! Tekme tokat meydan dayağı

Ortalık karıştı! Tekme tokat meydan dayağı

’Eşek şakası’ itfaiyede bitti

’Eşek şakası’ itfaiyede bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.