Uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde devriye gezen polis ekiplerinin hareketlerinden şüphelenerek durdurduğu zanlı kaçmaya çalışırken üzerinde 10,9 gram kristal metamfetamin ile birlikte yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün akşam saat 22.00 sıralarında Manisa’nın Alaşehir ilçesi İstasyon Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri hareketlerinden şüphelendikleri A.D.’yi (33) durdurdu. Kaçmaya çalışan A.D. ekiplerce kısa bir kovalamanın ardından yakaladı. Polis ekipleri, yaptıkları üst aramasında A.D.’nin cebinden oldukça tehlikeli bir uyuşturucu olan ve son yıllarda Türkiye’deki kullanımı artan 10,9 gram kristal metamfetamin maddesi buldu.

Gözaltına alınan A.D. emniyetteki sorgusunun ardından Alaşehir Adliyesine sevk edildi. A.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

