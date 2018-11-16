HABER

Uyuşturucuyla yakalananlara tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 18:52 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, üzerlerindeki 106 gram eroinle yakalanıp, gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucuyla yakalananlara tutuklama

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, üzerlerindeki 106 gram eroinle yakalanıp, gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İhbarı değerlendiren Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, F.B. ve H.C.'nin uyuşturucu sattığını belirleyip, şüphelileri bir süre takibe aldı. Takibin ardından 2 kişiye yönelik bu sabah Nazilli Çarşısı'nda operasyon düzenlendi. F.B. ve H.C., gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, toplam 106 gram eroin ele geçirildi. F.B. ve H.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadıYatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı
Uyuşturucudan gözaltına alınan okul müdürü serbestUyuşturucudan gözaltına alınan okul müdürü serbest
Konya'da helikopterle trafik denetimiKonya'da helikopterle trafik denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Alişan düğünde takılan altınları ne yaptı?

Alişan düğünde takılan altınları ne yaptı?

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde dikkat çeken 'Facebook' sorusu

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde dikkat çeken 'Facebook' sorusu

Onlar denizin astronotları! Bunu yalnızca orada yapabiliyorlar

Onlar denizin astronotları! Bunu yalnızca orada yapabiliyorlar

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.