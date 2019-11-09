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Uyuşturucuyla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 15:28 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi.

Uyuşturucuyla yakalandı

Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları Z.B.’yi iki şahıs ile birlikte araç içerisinde yakaladı. Yapılan aramada Z.B.’den 394,72 gram esrar maddesi ele geçirildi. Z.B.’nin yanındaki diğer şahıstan ise 8,62 gram esrar maddesi elde edildi. Soruşturma kapsamında diğer diğer şahıs, haklarında ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
Z.B. ise ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Uyuşturucuyla yakalandı

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