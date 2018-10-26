Uyuşturucuyla yakalanınca gözaltına alındı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan G.A. isimli kadın sürücü, üzerinden 5 gram metamfetamin çıkınca gözaltına alındı. Otomobilde yapılan arama ise ruhsatsız tabanca ve mermiler bulundu.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Baykoca Mahallesi TOKİ Konutları mevkisinde, 16 KIN 79 plakalı otomobilin sürücüsünü şüphe üzerine durdurdu. G.A. adlı kadın sürücünün üzerinde yapılan aramada, 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Aracın torpido gözündeki ruhsatsız tabanca ve mermilere de el koyuldu. Gözaltına alınan G.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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