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Uyuşturucuyla yakalanınca terliklerini giymeden kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 17:00 | Son Güncelleme

ANTALYA'da polisin kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine araçtan çıkan Ş.A., terliklerini giymeden kaçtı.

Bülent TATOĞULLARI ANTALYA,(DHA) ANTALYA'da polisin kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine araçtan çıkan Ş.A., terliklerini giymeden kaçtı. Otomobilde yapılan aramada 1 kiloya yakın skunk esrar maddesi ele geçirildi. Polisi alarma geçiren olay, saat 15.15 sırasında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 263 Sokak üzerinde meydana geldi. Ara sokaklarda devriye görevi yapan motorize yunus timleri, park halindeki otomobilin içinde sürücü koltuğunda oturan kişinin durumundan şüphelenip kimlik kontrolü yapmak istedi. Polisin talebi üzerine otomobilden inen Ş.A., olay yerinde terliklerini bırakarak kaçtı. Şüpheli polisin kovalamasına rağmen ara sokaklarda izini kaybettirdi. Otomobilde yapılan aramada, poşet içinde yaklaşık 1 kilo skunk esrar maddesi ele geçirildi. İçinde valizlerin de bulunduğu otomobil incelemenin ardından Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

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