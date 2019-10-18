Uyuşturucuyu aracın farlarına sakladılar

BİTLİS (AA) - Bitlis'te kullandıkları aracın farlarının içinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalar sonucu dün durdurulan araçta, haklarında birçok kez uyuşturucu suçlarından işlem yapılan iki şüpheli yakalanmıştır. Araçta yapılan aramalarda aracın farlarının içine gizlenmiş eroin, esrar, metamfetamin, 10 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanmaya yarayan cam aparat ve bin 880 lira ele geçirilmiştir. Sürücüye de uyuşturucunun etkisiyle araç kullanmak suçundan 9 bin 500 lira para cezası uygulanmıştır. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır."

Açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

