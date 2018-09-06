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Uyuşturucuyu aracın ses sistemine zulalamışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 08:54 | Son Güncelleme

Adana'da polis ekipleri, şüphe üzerine arama yaptıkları otomobilde, ses sistemine gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi - Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Adana'da polis ekiplerince arama yapılan otomobilde ses sistemine gizlenmiş 8 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 karayolunun merkez Sarıçam ilçesinde şüpheli araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekip, içinde üç kişinin bulunduğu otomobili narkotik dedektör köpeğiyle aradı.

Köpeğin, arama sırasında aracın bagaj kısmındaki ses sistemine tepki vermesi üzerine ekipler burayı kontrol etti.

Yapılan incelemede, ses sisteminin içine gizlenmiş 6 poşette 8 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bunun üzerine araçtaki M.A.D. (29), G.U. (31) ve E.D gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

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