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Uyuşturucuyu araçtan atması yakalanmasına engel olmadı

29.03.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Uyuşturucuyu araçtan atması yakalanmasına engel olmadı

Burdur’da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Uyuşturucu tacirlerinin yakalanacağını anladığı anda araçta bulunan uyuşturucu maddelerini araçtan dışarıya attığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, H.A., U.Ş. ve A.S. isimli şahısların ellerinde bulunan uyuşturucuyu Burdur’a getirip satacağı bilgisini aldı. Şüphelileri takip altına alan jandarma ekipleri, Çendik köyü yakınında şahısları kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin bulunduğu araçta ve olay bölgesinde narkotik köpeği ile yapılan detaylı arama sonucunda uyuşturucu tacirleri tarafından araziye atıldığı belirlenen 4 poşet halinde 40 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheliler cumhuriyet savcısının kararıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan U.Ş. ve A.S. tutuklanarak Burdur Cezaevine gönderilirken H.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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