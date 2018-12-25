Uyuşturucuyu ayakkabı tabanında taşımışlar

FAHRETTİN GÖK - Erzurum'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, ayakkabılarının tabanına gizledikleri preslenmiş 2 kilo 180 gram eroin ile yakalanan İran uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Erzurum-Erzincan kara yolu Aşkale uygulama noktasında plakası ve sürücüsü açıklanmayan bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Aracın bagaj kısmını narkotik dedektör köpeği yardımıyla arayan ekipler, yolcuların da kimlik kontrolünü gerçekleştirdi.

Bu sırada araçta bulunan İran uyruklu A.N, A.K, B.S. ve M.P'nin pasaportlarını isteyen ekipler, şüpheli hareketler sergileyen bu kişileri araçtan indirerek, uygulama noktasına götürdü.

Polis, sorulan sorular karşısında heyecanlanıp tutarsız cevaplar veren şüphelilerin üst aramasında ise herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Ancak yapılan detaylı aramada zanlıların ayakkabılarının taban yüksekliğinin normalden daha fazla olduğunu gören ekipler, bu kişilerden ayakkabılarını çıkarmalarını istedi.