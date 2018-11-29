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Uyuşturucuyu ayakkabıların içerisine gizlemiş

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 11:27 | Son Güncelleme

MALATYA'da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalandı.

Uyuşturucuyu ayakkabıların içerisine gizlemiş

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin uyuşturucuyu, ayakkabılarının içerisinde keçenin altına gizlediği ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçiren polis, 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin, uyuşturucuyu spor ayakkabılarının içerisinde, keçenin altına gizlediği belirlendi.
Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü; 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Uyuşturucuyu ayakkabıların içerisine gizlemiş

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