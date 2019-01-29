Uyuşturucuyu ayakkabısına gizlemiş

Van'ın Gevaş ilçesinde bir otobüsteki yolcunun ayakkabısı ve üzerinde yapılan aramada bir kilo 472 gram eroin bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Van-Bitlis kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir yolcu otobüsü durduruldu.
Otobüsteki bir yolcunun üzerinde yapılan aramada mont ve ayakkabısına gizlenmiş 1 kilo 472 gram eroin ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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