Uyuşturucuyu baza ve kanepeye gizlemişler

Erzurum'da polisin ev eşyası yüklü kamyonda yaptığı aramada, baza ve kanepeye gizlenmiş 105 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda Erzurum’dan İstanbul’a giden bir nakliye firmasına ait ev eşyası yüklü kamyonu durdurdu.

Güvenli noktaya çekilen araçta arama yapan ekipler, baza ve kanepe içine gizlenmiş 11 parça halinde 105 kilogram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili kamyondaki şüpheliler O.A. ve B.A. gözaltına alındı.

