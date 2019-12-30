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  4. Uyuşturucuyu bebek bezine saklamışlar! Yılbaşı öncesi şok baskın!

Uyuşturucuyu bebek bezine saklamışlar! Yılbaşı öncesi şok baskın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 22:47 | Son Güncelleme

BURSA'da, jandarma ekiplerince, yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği 'Kan' ile yapılan aramalarda bebek bezine gizlenmiş halde 1 kilo metamfetamin, 250 gram skunk, 700 uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını sıklaştırdı. Bu kapsamda İnegöl İlçesi Yenice Mahallesi'nde oturan N.E., K.E. ve İ.K.'nin yılbaşında piyasaya uyuşturucu madde süreceğini belirleyen ekipler, harekete geçti.

3 şüphelinin belirlenen adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği 'Kan' ile arama yaptı. Aramalarda 1 kilo metamfetamin, 250 gram skunk, 700 uyuşturucu hap, hassas terazi ele geçirilirken, N.E., K.E. ve İ.K. gözaltına alındı. Yapılan operasyonda şüphelilerin uyuşturucu maddeyi bebek bezlerine sakladıkları ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüphelilerin İnegöl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu Bursa

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