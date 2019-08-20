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Uyuşturucuyu berber koltuğuna saklamışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 15:23 | Son Güncelleme

Niğde'de düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin uyuşturucuyu berber koltuğunun ayak kısmına sakladıkları belirlendi

NİĞDE (AA) - Niğde'de uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.K.S'nin uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüpheliyi takibe alan ekipler, A.K.S'yi berber dükkanında B.E. ve M.G'ye uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda yaklaşık 10 gram esrar ele geçirildi. İş yerinde yapılan aramalarda ise berber koltuğunun ayak kısmına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu bulundu.

A.K.S'yi gözaltına alan ekipler, B.E. ve M.G. hakkında ise adli işlem başlattı.

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Niğde uyuşturucu

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