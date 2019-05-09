Uyuşturucuyu bırakan genç annenin yardım çığlığı

İzmir’de 12 yaşında evden kaçan eski uyuşturucu bağımlısı 22 yaşındaki Kader A.’nın doğan bebeği ile hayatı değişti. Hem uyuşturucuyu bırakıp hem de tesettüre giren genç kız, kendi tedavisi ve bebeğinin masraflarını karşılayabilmek için yardım bekliyor.

İzmir’in Konak ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Kader A., babasından gördüğü şiddet üzerine 12 yaşında evden kaçtı. 10 sene boyunca sokaklarda, arkadaşlarında ve üç sene de yetiştirme yurdunda kalan Kader A., garsonluk yaparak hayatını tek başına idame ettirmeye çalıştı. Bu süre zarfında ise talihsiz genç kız uyuşturucu ile tanıştı. Farklı uyuşturucu çeşitleri kullanan ve bağımlı hale gelen genç kızın hayatını ise hiç beklemediği anda dünyaya gelen bebeği değiştirdi. Bebeğinin doğmasıyla uyuşturucuyu bırakıp tedavi olmaya başlayan ve tesettüre giren Kader, ailesinin yanına geri döndü. "Ben bebeğime hayat verdim o bana, onunla yeniden doğdum” diyen genç kız, tedavisini sürdürebilmesi ve bebeğinin bakım masrafları için yardım bekliyor. Eski hayatından sadece vücudundaki dövmeleri taşıyan Kader, geçmişteki tüm izleri silmek istediğini, hatta adını da Kader yerine Nur yapmak için başvuruda bulunduğunu söyledi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Ramazan'da buraya akın ettiler İmamoğlu: Ben İstanbul'u İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geziyorum DÜZELTME - "Binali Yıldırım, Tufan Albayrak'ın cenazesine katıldı" başlıklı haberimizin girişinde yer alan, "Mustafa Albayrak'ın babası Tufan Albayrak" ifadesi kaynağından "Tufan Albayrak" şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyo

“Karnımda bebekle beni satmaya çalıştı”

Hurda toplayarak geçimini sağlayan babası Ş.A.’dan şiddet görmesi üzerine evden kaçtığını anlatan Kader A., dışarıda çalışıp kazandığı tüm paraların bağımlısı olduğu uyuşturuculara gittiğini söyledi. 2016 yılında bir erkekle tanıştığını ve arkadaşlıklarının başladığını belirten Kader, birlikte yaşadığı erkekten hamile kaldığını ve bebeği kabul etmeyince ortada kaldığını söyledi. Kader A., “Düzgün biri olduğunu sandım. Dolandırmaya çalıştı, beni de karnımda bebekle az kalsın zengin birine satacaktı. Bu sefer eşimden ayrıldım, 4,5 aylık hamileydim. Babam bana kapısını açtı. 10 yıl sonra döndüm. Ama bu sefer eroinmandım. 10 sene boyunca envai çeşit uyuşturucu madde kullandım. Kurtulmayı hiç düşünmedim, en son artık ölmek için kullanıyordum. Annemin yanına geldim, kurtulmak istedim, dinle tanıştım. Değişmek istedim. Şu an tedavi görüyorum. Maddeyi 2 yıla yakındır kullanmıyorum. Bebeğime bakamıyorum, kendimi kurtarabilecek durumum yok, yetkililerden yardım istiyorum. Eskiden kurtulmak benim için önemli değildi ama şimdi bebeğim var, kurtulmak zorundayım. Ama bir çıkış yolu arıyorum, bulamıyorum” dedi.

“Bebeğim benim gibi olmasın diye çabalıyorum”

Yeşil kartlı olan ve bağımlılığının ileri derecede olması nedeniyle özel bir hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Kader A., “Kurtulma ümidim yoktu. Kullanırken kurtulmak istemiyorsun, ölmek istiyorsun. Her kurtulmaya çalıştığında bir darbe daha vuruyorlar, her yardım edecek sandığın bir darbe daha indiriyor. Bu sefer de hevesin kuruluyor artık kurtulmak da istemiyorsun. Hiçbir şekilde yaşama amacım yoktu, dinle tanıştım şimdi kurtulmak istiyorum. Bir çıkar yol bulamıyorum. Her yolu denedim, gitmediğim mecra kalmadı. ‘Bu kadar mı insanlık bu hale geldi’ diyor insan. Çocuğum için iyi bir insan olabilmek için çırpınıyorum. Hayatımın geri kalanını faydalı olarak geçirmek istiyorum. O zaman uyuşturucu içerken hayata isyan ediyorsun filan ama kendime yapmışım. Şimdi acı çekiyorum, krizlerle mücadele ediyorum. Savaşacak takatim tükeniyor bazen. Çocuğumun yüzüne bir baktığımda, bir kere güldüğünde, bana ihtiyacı olduğunu düşündüğümde güç geliyor ve savaşmak için çırpınıyorum. İlk dinle tanışmam ve sonra da bebeğimin olması bana vesile oldu. Savaşma ihtiyacı duydum. O bana ihtiyaç duyduğu için benim de savaşmaya ihtiyacım vardı. Doğurmak mesele değil, ona bir hayat vermek zorundayım, bir şeyler vermek zorundayım. Bu halimle kendime bir şey veremiyorum, ona nasıl vereceğim. Bebeğim için tüm savaşım, bebeğim için. O benim gibi olmasın istiyorum. Savaşmamın tek sebebi bebeğimin benim gibi olmamasını istemem. Bunu ben yaşadım, kendim çok iyi biliyorum. Ailenin olmamasını, ortada olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Şu an bebeğim benim gibi olmasın diye elimden geleni çabalayacağım. Ama bunun için bana yardım gerekiyor. Annem babam cahil insanlar, maddi ve manevi hiçbir yardımları olamıyor. Bebeğimin bir gülücüğü ile hayata karşı savaşmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.