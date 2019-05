Uyuşturucuyu bırakan genç annenin yardım çığlığı

“Bebeğim benim gibi olmasın diye çabalıyorum”

Yeşil kartlı olan ve bağımlılığının ileri derecede olması nedeniyle özel bir hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Kader A., “Kurtulma ümidim yoktu. Kullanırken kurtulmak istemiyorsun, ölmek istiyorsun. Her kurtulmaya çalıştığında bir darbe daha vuruyorlar, her yardım edecek sandığın bir darbe daha indiriyor. Bu sefer de hevesin kuruluyor artık kurtulmak da istemiyorsun. Hiçbir şekilde yaşama amacım yoktu, dinle tanıştım şimdi kurtulmak istiyorum. Bir çıkar yol bulamıyorum. Her yolu denedim, gitmediğim mecra kalmadı. ‘Bu kadar mı insanlık bu hale geldi’ diyor insan. Çocuğum için iyi bir insan olabilmek için çırpınıyorum. Hayatımın geri kalanını faydalı olarak geçirmek istiyorum. O zaman uyuşturucu içerken hayata isyan ediyorsun filan ama kendime yapmışım. Şimdi acı çekiyorum, krizlerle mücadele ediyorum. Savaşacak takatim tükeniyor bazen. Çocuğumun yüzüne bir baktığımda, bir kere güldüğünde, bana ihtiyacı olduğunu düşündüğümde güç geliyor ve savaşmak için çırpınıyorum. İlk dinle tanışmam ve sonra da bebeğimin olması bana vesile oldu. Savaşma ihtiyacı duydum. O bana ihtiyaç duyduğu için benim de savaşmaya ihtiyacım vardı. Doğurmak mesele değil, ona bir hayat vermek zorundayım, bir şeyler vermek zorundayım. Bu halimle kendime bir şey veremiyorum, ona nasıl vereceğim. Bebeğim için tüm savaşım, bebeğim için. O benim gibi olmasın istiyorum. Savaşmamın tek sebebi bebeğimin benim gibi olmamasını istemem. Bunu ben yaşadım, kendim çok iyi biliyorum. Ailenin olmamasını, ortada olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Şu an bebeğim benim gibi olmasın diye elimden geleni çabalayacağım. Ama bunun için bana yardım gerekiyor. Annem babam cahil insanlar, maddi ve manevi hiçbir yardımları olamıyor. Bebeğimin bir gülücüğü ile hayata karşı savaşmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.