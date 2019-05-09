HABER

Uyuşturucuyu bırakan Kader, bebeğiyle yeni yaşama başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 12:06 | Son Güncelleme

İZMİR'de ailesiyle yaşarken 12 yaşında evden kaçan, uzun yıllar sokaklarda ve arkadaşlarında kalan, eski kokain bağımlısı Kader A.'nın (22) hayatı, bir yıl önce doğan bebeğiyle değişti.

Uyuşturucuyu bırakan Kader, bebeğiyle yeni yaşama başladı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de ailesiyle yaşarken 12 yaşında evden kaçan, uzun yıllar sokaklarda ve arkadaşlarında kalan, eski kokain bağımlısı Kader A.'nın (22) hayatı, bir yıl önce doğan bebeğiyle değişti. Uyuşturucuyu bırakıp, tesettüre giren ve ailesinin yanında, bebeğiyle birlikte yaşamaya başlayan Kader A.'nın önceki hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı. Kader A., tedavisini sürdürebilmesi ve bebeğinin bakım masrafları için yardım istedi.
İzmir'de yaşayan Kader A., babası Ş.A.'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle 12 yaşındayken evden kaçtı. 3 yıl yetiştirme yurdunda, sonrasında da sokaklar ile arkadaşlarının yanında yaşayan Kader A., ailesine izini kaybettirdi. Restoranlarda garsonluk yapan Kader A., dövme stüdyosunda çalışmaya başladı. Uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Çalışıp kazandığı paralar, zamanla bağımlısı olduğu kokaine ve diğer uyuşturuculara gitti. 2016 yılında ise bir ilişkiye başladı. Ancak sorunlar yaşayınca sevgilisiniden de ayrıldı. Bir süre sonra ise hamile olduğunu öğrendi. Eski sevgili bebeği kabul etmedi.
'BENİ YAŞAMA BAĞLAYAN ŞEY, BEBEĞİM OLDU'
Uyuşturucuyu bırakmak için doktora başvuran, yeşil kartlı Kader A., hamileliğinin son iki ayına girdiğinde, Gürçeşme semtinde oturan ve hurda toplayıp satarak geçimini sağlayan babası Ş.A. ile annesi Fadime A.'nın yanına geldi. Çift, seneler sonra ilk defa gördükleri tek çocuklarına sarılıp, gözyaşı döktü. Başından geçen olayları anlatan Kader A.'ya ailesi sahip çıktı. Anne ve babasıyla yaşamaya başladıktan bir süre sonra dünyaya gelen bebeğe, 'Muhammed' ismi verildi. Bir yandan uyuşturucu bağımlılığı tedavisini sürdüren bir yandan da bebeğine bakan Kader A. kendisini iyi hissettirdiğini söylediği dini ibadetlere ağırlık verip, tesettüre girdi. Ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Kader A., "Beni yaşama bağlayan şey, bebeğim oldu. O benim hayatıma yeni bir anlam kattı, o yaşama sebebim oldu. Tek isteğim, onu sağlıklı şekilde yetiştirebilmek ve faydalı biri haline getirmek" dedi.
'YARDIM İSTİYORUM'
Bir buçuk seneyi aşkın süredir tedavisine devam edildiğini belirten Kader A., "Muhammed bana umut getirdi. Şimdi tek düşündüğüm şey, tedavimin tamamlanması ve ona sağlıklı şekilde bakabilmek. Yeşil kart sahibiyim, ancak kullandığım ilaçların hepsi karşılanmıyor. Bebeğim dolayısıyla az bir miktar da olsa maaş da alıyorum, ancak bu miktarın azlığı nedeniyle geçinemiyorum. Onun bana ihtiyacı var ve ben olmadığım zaman sürekli ağlıyor. Çok küçük olduğu için bırakamıyorum. Yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Uyuşturucuyu bırakan Kader, bebeğiyle yeni yaşama başladıUyuşturucuyu bırakan Kader, bebeğiyle yeni yaşama başladıUyuşturucuyu bırakan Kader, bebeğiyle yeni yaşama başladıUyuşturucuyu bırakan Kader, bebeğiyle yeni yaşama başladı

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
İzmir'de 'Avrupa Günü' kutlamasıİzmir'de 'Avrupa Günü' kutlaması
Kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları yeniden başlatıldıKaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları yeniden başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Yaya uygulamasında gül uzatılan kadın sürücü şoke oldu

Yaya yolunda şaşırtan anlar!

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Teröristlerin dağa eleman kazandırma şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Teröristlerin şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu: Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.