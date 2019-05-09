Uyuşturucuyu bırakan Kader, bebeğiyle yeni yaşama başladı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de ailesiyle yaşarken 12 yaşında evden kaçan, uzun yıllar sokaklarda ve arkadaşlarında kalan, eski kokain bağımlısı Kader A.'nın (22) hayatı, bir yıl önce doğan bebeğiyle değişti. Uyuşturucuyu bırakıp, tesettüre giren ve ailesinin yanında, bebeğiyle birlikte yaşamaya başlayan Kader A.'nın önceki hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı. Kader A., tedavisini sürdürebilmesi ve bebeğinin bakım masrafları için yardım istedi.

İzmir'de yaşayan Kader A., babası Ş.A.'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle 12 yaşındayken evden kaçtı. 3 yıl yetiştirme yurdunda, sonrasında da sokaklar ile arkadaşlarının yanında yaşayan Kader A., ailesine izini kaybettirdi. Restoranlarda garsonluk yapan Kader A., dövme stüdyosunda çalışmaya başladı. Uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Çalışıp kazandığı paralar, zamanla bağımlısı olduğu kokaine ve diğer uyuşturuculara gitti. 2016 yılında ise bir ilişkiye başladı. Ancak sorunlar yaşayınca sevgilisiniden de ayrıldı. Bir süre sonra ise hamile olduğunu öğrendi. Eski sevgili bebeği kabul etmedi.

'BENİ YAŞAMA BAĞLAYAN ŞEY, BEBEĞİM OLDU'

Uyuşturucuyu bırakmak için doktora başvuran, yeşil kartlı Kader A., hamileliğinin son iki ayına girdiğinde, Gürçeşme semtinde oturan ve hurda toplayıp satarak geçimini sağlayan babası Ş.A. ile annesi Fadime A.'nın yanına geldi. Çift, seneler sonra ilk defa gördükleri tek çocuklarına sarılıp, gözyaşı döktü. Başından geçen olayları anlatan Kader A.'ya ailesi sahip çıktı. Anne ve babasıyla yaşamaya başladıktan bir süre sonra dünyaya gelen bebeğe, 'Muhammed' ismi verildi. Bir yandan uyuşturucu bağımlılığı tedavisini sürdüren bir yandan da bebeğine bakan Kader A. kendisini iyi hissettirdiğini söylediği dini ibadetlere ağırlık verip, tesettüre girdi. Ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Kader A., "Beni yaşama bağlayan şey, bebeğim oldu. O benim hayatıma yeni bir anlam kattı, o yaşama sebebim oldu. Tek isteğim, onu sağlıklı şekilde yetiştirebilmek ve faydalı biri haline getirmek" dedi.

'YARDIM İSTİYORUM'

Bir buçuk seneyi aşkın süredir tedavisine devam edildiğini belirten Kader A., "Muhammed bana umut getirdi. Şimdi tek düşündüğüm şey, tedavimin tamamlanması ve ona sağlıklı şekilde bakabilmek. Yeşil kart sahibiyim, ancak kullandığım ilaçların hepsi karşılanmıyor. Bebeğim dolayısıyla az bir miktar da olsa maaş da alıyorum, ancak bu miktarın azlığı nedeniyle geçinemiyorum. Onun bana ihtiyacı var ve ben olmadığım zaman sürekli ağlıyor. Çok küçük olduğu için bırakamıyorum. Yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.