Uyuşturucuyu bırakan kadının inanılmaz değişimi

İskoçya'da yaşayan Demi Nicole Dunlop, uyuşturucu bağımlılığıyla savaştıktan sonra inanılmaz iyileşme sürecini takipçileriyle paylaştı.

Paylaştığı fotoğrafların altına, 'iki yıllık bağımlılıktan sonra tamamen temizim' şeklinde not düşen genç kadın, yakınlarından destek mesajları aldı.

'KARARLI OLUN'

'Kendimi değerli hissetmem çok uzun zamanımı aldı' diyen 27 yaşındaki Dunlop, sözlerine, 'iyi iş çıkardım ve ne kadar ilerlediğimle gurur duyuyorum. Ama bunun tek sebebi hepinizin inanılmaz desteği. Bunun için sonsuza kadar minnettar kalacağım. Bağımlılık öncesinde ve sonrasında yaşadığım değişim umarım benim gibi mücadele etmek isteyenlere ulaşır. Bunu okuyorsanız ve bağımlılığın ortasındaysanız ve o karanlık, korkutucu, siyah, korkunç günlük bağımlılık döngüsünden, o kara delikten asla kurtulamayacağınızı hissediyorsanız, o zaman yapabilirsiniz. Bu karanlık günleri bitirmede kararlı olun' şeklinde devam etti.

Nicole, bundan sonraki adımının 7 aylık kızı ve 7 yaşındaki oğlunun velayetini almak olduğunu söyledi.



