HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Uyuşturucuyu bırakan kadının inanılmaz değişimi

Uyuşturucuyu bırakan kadının inanılmaz değişimi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.11.2020 08:49 | Son Güncelleme

27 yaşındaki Demi Nicole Dunlop, iki yıldır uyuşturucu bağımlısı olduğunu ancak gördüğü uzun bir tedavi sonrası bu bağımlılıktan tamamen kurtulduğunu söyledi. Dunlop, değişimini Facebook hesabından paylaşarak kutlarken, genç kadına destek mesajları yağdı.

Uyuşturucuyu bırakan kadının inanılmaz değişimi

İskoçya'da yaşayan Demi Nicole Dunlop, uyuşturucu bağımlılığıyla savaştıktan sonra inanılmaz iyileşme sürecini takipçileriyle paylaştı.

Paylaştığı fotoğrafların altına, 'iki yıllık bağımlılıktan sonra tamamen temizim' şeklinde not düşen genç kadın, yakınlarından destek mesajları aldı.

Screenshot_4

'KARARLI OLUN'

'Kendimi değerli hissetmem çok uzun zamanımı aldı' diyen 27 yaşındaki Dunlop, sözlerine, 'iyi iş çıkardım ve ne kadar ilerlediğimle gurur duyuyorum. Ama bunun tek sebebi hepinizin inanılmaz desteği. Bunun için sonsuza kadar minnettar kalacağım. Bağımlılık öncesinde ve sonrasında yaşadığım değişim umarım benim gibi mücadele etmek isteyenlere ulaşır. Bunu okuyorsanız ve bağımlılığın ortasındaysanız ve o karanlık, korkutucu, siyah, korkunç günlük bağımlılık döngüsünden, o kara delikten asla kurtulamayacağınızı hissediyorsanız, o zaman yapabilirsiniz. Bu karanlık günleri bitirmede kararlı olun' şeklinde devam etti.

Screenshot_5

Nicole, bundan sonraki adımının 7 aylık kızı ve 7 yaşındaki oğlunun velayetini almak olduğunu söyledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi? 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi?
'Yüzen terör' sahile vurdu! Uzmanlar uyardı: Dikkatli ve tetikte olun 'Yüzen terör' sahile vurdu! Uzmanlar uyardı: Dikkatli ve tetikte olun
Yumurta kutusunu böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemiştir! Yumurta kutusunu böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemiştir!
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!
Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!
İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor
İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor
Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!
Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!
Türk Lirası için tahminini güncelledi!
Türk Lirası için tahminini güncelledi!
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
'Aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden eminim'
'Aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden eminim'
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı
Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
Diğer Haberler
Brezilya'da bir öğretim üyesi canlı yayında ders anlatırken soyuldu
Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...
'Yüzen terör' sahile vurdu! Uzmanlar uyardı: Dikkatli ve tetikte olun
'Yüzen terör' sahile vurdu! Uzmanlar uyardı: Dikkatli ve tetikte olun
İtalya'da Kovid-19 salgınında sağlık sistemi alarm veriyor! Korkunç görüntüler
İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor
Trump'tan Çin ordusunu destekleyen şirketlere yatırım yapılmasını yasaklayan kararname
Trump'tan Çin ordusunu destekleyen şirketlere yatırım yapılmasını yasaklayan kararname
Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke
Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!
Mısır'da yaşam koşullarını protesto eden bir kişi kendini yaktı
Tahrir Meydanı'nda kendini yaktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.