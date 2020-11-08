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Uyuşturucuyu buzdolabına saklayan zanlılar polisten kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 13:17 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir eve yapılan operasyonda buzdolabına saklanmış 60 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucuyu buzdolabına saklayan zanlılar polisten kaçamadı

Gaziantep’te bir eve yapılan operasyonda buzdolabına saklanmış 60 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik Güneykent Mahallesi’nde bir ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda ikamette yapılan aramada buzdolabında muhafaza edilmiş 50 kilo 500 gram metamfetamin, 8 kilo 800 gram (28 bin adet) uyuşturucu hap ve 85 gram kokain ele geçirildi. Evde ayrıca 4 adet hassas terazi, 5 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen madeni para (sikke), 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel ve suça konu bir miktar para bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç aletleri ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Uyuşturucuyu buzdolabına saklayan zanlılar polisten kaçamadı

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