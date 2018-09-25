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Uyuşturucuyu çocuk parkına gömmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 13:50 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, üniversite ve lise öğrencilerine uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheli, 40 günlük takibin ardından polisin operasyonuyla yakalandı.

Uyuşturucuyu çocuk parkına gömmüş

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, üniversite ve lise öğrencilerine uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheli, 40 günlük takibin ardından polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin uyuşturucuları, evine 300 metre mesafedeki çocuk parkında toprağa gömerek sakladığı ortaya çıktı.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, 2018- 2019 eğitim- öğretim yılının başlamasının ardından 'Torbacı' olarak bilinen sokaklarda ve okul önlerinde uyuşturucu satan kişilere yönelik çalışmalarını sıklaştırdı. Ekipler, AE.'nin (44) üniversite ve lise öğrencilerine uyuşturucu sattığını belirledi. 40 günlük teknik ve fiziki takibin ardından dün saat 18.00 sıralarında şüphelinin Foça Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Evdeki aramada, 18 gram esrar, bir kavanoz içerisinde 'Tentür' olarak tabir edilen esrar ve alkol karışımı 500 miligram uyuşturucu madde, eve 400 metre mesafedeki ağaçlık alanda gömülü vaziyette 20 gram esrar, çocuk oyun parkı içinde toprak içine gömülü 47 gram esrar, 20 gram kenevir tohumu ve yakındaki bir otel karşısındaki ormanlık alanda ise 295 gram esrar, boyları 150 cm uzunluğunda 14 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.E., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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Uyuşturucuyu çocuk parkına gömmüşUyuşturucuyu çocuk parkına gömmüş

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