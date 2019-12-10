Uyuşturucuyu gizlemek için dürüme sarmış (2)

TUTUKLANDI\nZonguldak'ta, d\u00fcr\u00fcme sar\u0131l\u0131 130 gram esrarla yakalanan T.B. sevk edildi\u011fi adliyede, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece 'uyu\u015fturucu madde ticareti yapmak' su\u00e7undan tutukland\u0131.PARTNER\u0130\u011fren\u00e7li\u011fin b\u00f6ylesi! Sevgilisine gen\u00e7 k\u0131z bulup...Kay\u0131p da\u011fc\u0131lara ait oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen baton bulunduBilecik\u2019te ehliyeti olmayan gen\u00e7 polisten ka\u00e7t\u0131
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