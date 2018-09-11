Uyuşturucuyu hapları narkotik köpek 'Oscar' buldu

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir eve operasyon düzenleyen polis, detektör köpek 'Oscar' ile yaptığı aramada 13 bin 100 ecstasy hap ele geçirdi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti adrese operasyon düzenledi. Geniş güvenlik önlemleri altında eve giren ekipler, özel eğitimli detektör köpek 'Oscar' ile arama yaptı. 'Oscar', eski bir dolapa tepki verdi. Dolabın kapağını açan ekipler, iki turşu bidonun arasında siyah bir poşette 131 paket halinde toplam ağırlığı 5 kilo 5 gram olan 13 bin 100 ecstasy hap buldu. Ekipler, evde bulunan İ.B. (43) ile H.B.'yi (24) Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliye, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi verildi.

