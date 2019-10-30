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Uyuşturucuyu iç çamaşırına saklamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 16:39 | Son Güncelleme

Uyuşturucuyu iç çamaşırına saklamış

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iç çamaşırına uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Polis ekipleri, araçta ve içerisindeki A.A ile M.A.T'nin üzerinde arama yaptı.

Şüphelilerden A.A'nın iç çamaşırına saklanmış 2 paket halinde 30 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 925 liraya da el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

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Manavgat operasyon polis şüpheli uyuşturucu

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