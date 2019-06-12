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Uyuşturucuyu iç çamaşırında gizleyen şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 11:53 | Son Güncelleme

Isparta’da narkotik polisinin otogarda düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden birinin iç çamaşırında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucuyu iç çamaşırında gizleyen şahıs tutuklandı

Isparta’da narkotik polisinin otogarda düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden birinin iç çamaşırında uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. İl dışından kente gelen bir yolcu otobüsünde 5 şüpheliyi yakalayan narkotik polisi, yaptığı aramalarda Ş.Ç.A.’nın iç çamaşırında 15.75 gram skunk maddesi ele geçirdi.
Narkotik polisi 4 şüpheliye ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yaparken, Ş.Ç.A. ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan Ş.Ç.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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