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Uyuşturucuyu içi boşaltılan kalaslara gizlemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 17:08 | Son Güncelleme

Narkotik ekipleri İpsala Sınır Kapısında bir tırda yaptıkları aramada 163 kilo 637 gram skunk ele geçirdi

EDİRNE (AA) - İpsala Sınır Kapısı'nda polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 163 kilo 637 gram skunk ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve takip sonrası, İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan E.D'nin kullandığı tırı durdurdu.

X-ray taramasında tırda yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada, içleri oyularak zula haline getirilen kalasların içerisine gizlenen 320 paket halinde 163 kilo 637 gram gelen skunk maddesi ele geçirildi.

Sürücü E.D, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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skunk şüpheli tutuklu uyuşturucu

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