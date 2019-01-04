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Uyuşturucuyu kağıda emdirmişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 17:08 | Son Güncelleme

Isparta'da 4 parça kağıta emdirilmiş 841 kullanımlık metamfetamin ele geçirildi

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 parça kağıta emdirilmiş 841 kullanımlık metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçiborlu Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerine uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, 103 gram metamfetamin, 4 parça kağıt üzerine emdirilmiş 841 kullanımlık metamfetamin, 8 cep telefonu, kurusıkı tabanca, hassas terazi, muşta, bıçak ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Operasyonda U.K. ve N.E. gözaltına alındı.

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