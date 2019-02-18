Uyuşturucuyu kalasların içine saklayan şüpheliler tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, kalasların içine saklanmış halde 162 kilogram Hint keneviri, 280 kilogram eroin, 34 kilogram kokain, 315 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-12 Şubat tarihleri arasında Şişli, Beşiktaş, Bağcılar ve Avcılar'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda ele geçirilen 280 kilogram eroin, 34 kilogram kokain, 315 bin uyuşturucu hap ile 162 kilogram Hint keneviri basına sergilendi.

Ekipler, 1 Şubat'ta Şişli'de bir adrese düzenledikleri operasyonda 280 kilogram eroin ele geçirdi. Adreste bulunan A.Ö. (32) ile M.Ö. (32) gözaltına alındı.

Polis, 5 Şubat'ta Beşiktaş'ta uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine bir aracı takibe aldı. Etiler Mahallesi'nde "dur" ihtarında bulundukları aracın kaçmaya çalışıp ters istikamete girerek otomobillere çarpması üzerine şüpheli, aracın tekerleklerine ateş ederek durduruldu. Yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü S.A. (36) kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada 34 kilogram kokain ile 315 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.