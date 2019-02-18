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Uyuşturucuyu kalasların içine saklayan şüpheliler tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 12:32 | Son Güncelleme

Şişli, Beşiktaş, Bağcılar ve Avcılar'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 280 kilogram eroin, 34 kilogram kokain, 315 bin uyuşturucu hap ve 162 kilogram Hint keneviri ele geçirildi - Bağcılar'da tekstil atölyesine düzenlenen baskında bulunan 134 kilogram Hint kenevirinin, zemine döşenecek kalasların içine zulalanması dikkati çekti - Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, kalasların içine saklanmış halde 162 kilogram Hint keneviri, 280 kilogram eroin, 34 kilogram kokain, 315 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-12 Şubat tarihleri arasında Şişli, Beşiktaş, Bağcılar ve Avcılar'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda ele geçirilen 280 kilogram eroin, 34 kilogram kokain, 315 bin uyuşturucu hap ile 162 kilogram Hint keneviri basına sergilendi.

Ekipler, 1 Şubat'ta Şişli'de bir adrese düzenledikleri operasyonda 280 kilogram eroin ele geçirdi. Adreste bulunan A.Ö. (32) ile M.Ö. (32) gözaltına alındı.

Polis, 5 Şubat'ta Beşiktaş'ta uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine bir aracı takibe aldı. Etiler Mahallesi'nde "dur" ihtarında bulundukları aracın kaçmaya çalışıp ters istikamete girerek otomobillere çarpması üzerine şüpheli, aracın tekerleklerine ateş ederek durduruldu. Yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü S.A. (36) kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada 34 kilogram kokain ile 315 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

- Kalasların içine saklamışlar

Bağcılar'da polis 12 Şubat'ta tekstil atölyesine yüklü miktarda uyuşturucu madde geldiği istihbaratı üzerine söz konusu adrese baskın düzenledi. Operasyonda, iş yeri sahiplerinin zemine döşemek için getirdiklerini söyledikleri kalaslarda yapılan incelemede, içlerine yerleştirilmiş 134 kilogram Hint keneviri ele geçirildi. Adreste bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerin Avcılar'daki evlerinde yapılan aramada yine kalasların içine gizlenmiş 28 kilogram Hint keneviri bulundu.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 33 milyon 610 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

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istanbul Kalas Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu

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