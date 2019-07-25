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Uyuşturucuyu kaputtaki havalandırma boşluğuna çorapla saklamışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 12:54 | Son Güncelleme

ANTALYA'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan Mehtap Kaya ve Mehmet Ali Çeçen hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan Mehtap Kaya ve Mehmet Ali Çeçen hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede, kendilerine aile görünümü veren ikilinin, uyuşturucuyu otomobillerinin ön kaputu altındaki havalandırma ızgarasına çorap içerisinde gizledikleri anlatıldı.
Geçen 30 Mart günü saat 08.45 sıralarında, Isparta yolu Vezirhan uygulama noktasında 34 RA 3693 plakalı otomobil, polisler tarafından durduruldu. Narkotik arama köpeğinin tepki vermesi üzerine otomobilde detaylı arama yapıldı. Aramada, otomobilin kaputundaki havalandırma ızgarasının alt kısmına gizlenmiş 2 poşet bulundu. Poşetteki iki çorabın içerisinde de uyuşturucu madde ele geçirildi.Otomobil sürücüsü Mehtap Kaya ile beraberindeki Mehmet Ali Çeçen gözaltına alındı.
İFADELERİNİ DEĞİŞTİRDİLER
Mehtap Kaya polisteki ifadesinde, esrar maddesi kullandığını, Antalya'ya doktora gelmek istediğini ve arkadaşı Mehmet Ali Çeçen'in kendisini getirdiğini, araçtaki kokain ve esrar maddesinin kendisine ait olup, Mehmet Ali Çeçen'in uyuşturucu maddelerden haberi olmadığını söyledi.
Mehmet Ali Çeçen de uyuşturucu maddelerden haberi olmadığını, kimin koyduğunu bilmediğini öne sürdü. Soruşturma aşamasında 2 şüpheli yeniden ifade vermek istediklerini söyledi. Mehmet Ali Çeçen, uyuşturucu maddeyi araca kendisinin yerleştirdiğini itiraf ederek, “Uyuşturucu madde Doğan K. adlı kişiye ait. İstanbul'dan Antalya'ya nakletmek için 10 bin lira karşılığında anlaştık" dedi. Mehtap Kaya da uyuşturucu maddelerin Mehmet Ali Çeçen'e ait olduğunu iddia ederek, “Mehmet'in sabıkası olduğu için benden suçu üstlenmemi istedi. Ayrıca beni tehdit etti. Tehdit karşısında suçu kabul ettim. Araç içerisindeki uyuşturucu maddeyi yakalandığımızda öğrendim" diye konuştu.
YAKALANMAMAK İÇİN AİLE GÖRÜNÜM VERMİŞLER
Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanan ikili hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü raporunda, bir çorapta 62.72 gram kokain, diğer çorapta ise esrar elde etmeye elverişli Hint keneviri bitkisi olduğu ifade edildi. Raporda, söz konusu kenevirden 276 gram esrar elde edilebileceği bilgisi yer aldı.
İddianamede şüphelilerin değişen ve çelişen beyanlarının, uyuşturucu madde ticareti suçlamasından kurtulmaya yönelik olduğu, 2 şüphelinin de uyuşturucudan haberdar olduğu belirtilerek, “Kendilerine aile görüntüsü vermek suretiyle yakalanmalarını zorlaştırmaya gayret ettikleri, uyuşturucu maddenin miktar ve çeşitlilik itibarıyla ticari amaçla bulundurulduğu ve nakledildiği anlaşılmıştır. Şüphelilerin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları talep ve iddia olunur" denildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

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