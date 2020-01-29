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Uyuşturucuyu kestikleri ağaç dallarının arasına saklamışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 09:32 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, traktörün römorkunda bulunan kesilmiş ağaç dallarının arasında 250 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Lice ilçesinde ikamet eden 2 şahsın, ellerinde bulundurdukları uyuşturucu maddeyi, dikkat çekmemek ve arama-kontrol noktalarından rahat geçebilmek için ağaç dalları ile yüklü traktör römorkuna gizleyerek il merkezine götürecekleri, buradan da alıcılar aracılığı ile metropol şehirlere sevk edecekleri bilgisinin alındığı belirtildi.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, traktörün römorkunda bulunan kesilmiş ağaç dallarının arasında 250 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Lice ilçesinde ikamet eden 2 şahsın, ellerinde bulundurdukları uyuşturucu maddeyi, dikkat çekmemek ve arama-kontrol noktalarından rahat geçebilmek için ağaç dalları ile yüklü traktör römorkuna gizleyerek il merkezine götürecekleri, buradan da alıcılar aracılığı ile metropol şehirlere sevk edecekleri bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, “Şüpheli A.A. ve M.A. isimli şahısların yapılan fiziki takibinde, kırsal alana sakladıkları uyuşturucu maddeleri Lice ilçesi Dolunay köyü içerisinde traktör römorkuna yükledikleri ve üzerlerini ağaç dalları ile kapattıkları görülmüş, yüklemenin bitmesini müteakip bahse konu araç, yapılan takip sonrasında köy çıkışında durdurulmuştur. Durdurulan araçta bulunan şahıslara römorkta ne olduğu sorulmuş, şahıslar römorkta ağaç dallarının bulunduğunu ve başka bir köyde ikamet eden akrabalarına kış yakacağı olarak götürdüklerini beyan etmişlerdir. Araç içerisinde yapılan arama neticesinde, aracın römorkunda ağaç dallarının altına siyah poşetler içerisine konulmuş, dış yüzeyi streç film ile sarılı, satışa hazır vaziyette 250 kilogram esrar ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınmış, 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

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