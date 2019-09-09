HABER

Uyuşturucuyu klozete dökerken yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 15:54 | Son Güncelleme

Uyuşturucuyu klozete dökerken yakalandılar

Bursa'da düzenlenen operasyonda, şüpheliler evlerindeki uyuşturucuyu klozete dökerken suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen H.Ö, M.K, E.Ç. ve M.K'ye ait adrese operasyon gerçekleştirdi.

Polisin geldiğini fark eden ve uyuşturucuyu klozete atarken suçüstü yakalanan zanlılar, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonda 150 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 lira ve ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.

PARTNERLondra'ya yerleşti! Artık bambaşka bir hayatı varLondra'ya yerleşti! Artık bambaşka bir hayatı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Van'daki lisenin açılışını yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Van'daki lisenin açılışını yaptı
2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Tekirdağ’da törenle açıldı2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Tekirdağ’da törenle açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Van'da deprem!

Van'da deprem!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 'göçmen botuna müdahale' açıklaması

Sosyal medyada tepki çekmişti! Açıklama geldi

Yenikapı'daki tartışma yaratan araçlar kaldırıldı

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Son dakika! Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesi kaza geçirdi

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Son dakika! Van'da deprem (son depremler- 9 Eylül 2019 Pazartesi AFAD Kandilli Rasathanesi)

Van'da deprem!

İTÜ mezunu Halit Ayar öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı

İTÜ'lü gencin öldürüldüğü olayda görüntüler ortaya çıktı!

Aşure günü mesajları 2019: İslam aleminin Aşure Günü için en güzel ve anlamlı mesajlar

Aşure günü mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.