Uyuşturucuyu klozete dökerken yakalandılar

Bursa'da düzenlenen operasyonda, şüpheliler evlerindeki uyuşturucuyu klozete dökerken suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen H.Ö, M.K, E.Ç. ve M.K'ye ait adrese operasyon gerçekleştirdi.

Polisin geldiğini fark eden ve uyuşturucuyu klozete atarken suçüstü yakalanan zanlılar, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonda 150 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 lira ve ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.

