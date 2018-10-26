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Uyuşturucuyu lastiğe gizlemişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 10:08 | Son Güncelleme

Van'ın Tuşba ilçesinde bir tırda 20 kilo 609 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde, tıra yüklenen lastiklere gizlenmiş halde 20 kilo 609 gram eroin bulundu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçe çıkışında oluşturdukları uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurdukları 61 K 4140 plakalı tırda arama yaptı.

Narkotik köpeği "Bozu"nun da kullanıldığı aramada, tıra yüklenen çıkma lastiklere gizlenmiş 40 pakette, 20 kilo 609 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
lastik Tuşba uyuşturucu operasyonu Van

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