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Uyuşturucuyu motor blokuna saklamışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 16:44 | Son Güncelleme

Denizli'de bir otomobilin motor blokunda 510 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin motor blokuna gizlenmiş 510 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 9 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan kent merkezine uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Ekiplerin 2 aylık teknik ve fiziki çalışması sonucunda Aktepe Mahallesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi yakalandı.

Şüphelilerin kullandığı otomobilde motor blokuna gizlenmiş 510 gram, evde yapılan aramada ise 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bonzai Jandarma motor bloğu uyuşturucu

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