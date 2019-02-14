HABER

Uyuşturucuyu motora ve stop lambasına gizlemişler

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 11:29 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de durdurulan iki otomobilden birinin motor bölümüne, diğerinin stop lambası içine gizlenmiş halde esrar ve eroin ele geçirildi.

Uyuşturucuyu motora ve stop lambasına gizlemişler

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de durdurulan iki otomobilden birinin motor bölümüne, diğerinin stop lambası içine gizlenmiş halde esrar ve eroin ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan 2 sürücü, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şubesi ekipleri, kent dışından Denizli'ye uyuşturucu madde getirileceğini öğrendi. Dün kentin giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemlerini artıran ekipler, Muğla'dan Denizli'ye gelen şüpheli otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, motor kısmına gizlenmiş poşette 2 kilo esrar buldu. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Antalya'dan gelen diğer şüpheli otomobili de kente giriş yapmadan durduran ekipler, özel eğitimli narkotik köpeğini de kullanarak araçta detaylı arama yaptı. Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine aracın sağ arka stop lambası içerisine gizlenmiş pakette 232 gram eroin ele geçirildi. Bu sürücü de gözaltına alındı.
Her iki sürücü de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Uyuşturucuyu motora ve stop lambasına gizlemişlerUyuşturucuyu motora ve stop lambasına gizlemişler

Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!
Bisikletle kamyon arkasındaki tehlikeli yolculuk hayrete düşürdüBisikletle kamyon arkasındaki tehlikeli yolculuk hayrete düşürdü
Aracın motor kısmından esrar, fren lambasından eroin çıktıAracın motor kısmından esrar, fren lambasından eroin çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

Anlaşma sağlandı! Google, YouTube, Facebook ve Twitter artık...

Anlaşma sağlandı! Google, YouTube, Facebook ve Twitter artık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.