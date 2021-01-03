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Uyuşturucuyu önce çoraba sonra bacaya gizlemişler

03.01.2021 13:31 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucuyu önce çoraba sonra bacaya gizlemişler

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, soba bacasında gizlenmiş çoraptan uyuşturucu madde çıktı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliğince Çorlu İlçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, soba bacasında gizlenmiş çoraptan uyuşturucu madde çıktı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliğince Çorlu İlçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda F.Ş.’nin ikametinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Polis ekipleri eviç içerisinin yanı sıra çatıda ve kiremitlerin arasında da arama yaptı. Çatıda yapılan aramada soba bacasında gizlenmiş çorabın içerisinde uyuşturucu bulundu. Çorabın içerisinde fişeklenmiş halde 29 fişek daralı 20.40 gram uyuşturucu maddelerden Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Konu ile ilgili F.Ş. uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapma suçundan gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

Uyuşturucuyu önce çoraba sonra bacaya gizlemişler

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