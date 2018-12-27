Uyuşturucuyu otomobilin yakıt deposuna sakladılar

Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilin yakıt deposunda saklanmış 6 kilogram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Uygulama Noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Narkotik dedektör köpeğiyle araçta yapılan aramada, köpeğin yakıt deposuna tepki vermesi üzerine aracın yakıt deposu sökülerek kontrol edildi.
Depoda 14 paket halinde 6 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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