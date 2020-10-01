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Uyuşturucuyu peruğunun altına gizlemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 09:26 | Son Güncelleme

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri 955 personelle düzenlenen drone, helikopter ve dedektör köpeği destekli operasyonda uyuşturucu satıcısı 24 şahsı gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri 955 personelle düzenlenen drone, helikopter ve dedektör köpeği destekli operasyonda uyuşturucu satıcısı 24 şahsı gözaltına aldı. Bir uyuşturucu satıcısının, uyuşturucu maddeyi peruğunun altına gizlemesi ise görenleri şaşırttı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Vatan, Akdere, Beybahçe ve Fırat mahallelerinde sokak satıcılarına (torbacı) yönelik operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler ayrıca 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

Peruğunun altına uyuşturucu gizlemiş
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı bir şüphelinin peruğunun altına gizlenmiş uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

24 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ikametlerde ve şüphelilerin üst aramalarında 2 kilo 735 gram esrar, 1 kilo 360 gram metamfetamin (Ateş - Buz), 1 kilo 778 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 483 gram eroin, 176 adet extacy hap, 246 adet captagon hap, 7 adet hassas terazi, 4 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek ele geçirdi. Olaylarla ilgili 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

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